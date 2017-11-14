Приказом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 02 мая 2017 г. №346 – ст. «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 66.9.04 – 2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации охранных организаций» с датой введения в действие – с 01 ноября 2017 года.

В развитие указанного приказа, 05 июля 2017 года в едином реестре систем добровольной сертификации (СДС) зарегистрирована СДС «Охрана и безопасность».

Разработка и принятие указанного национального стандарта стало логическим продолжением последовательной и принципиальной работы ФКЦ РОС по устранению с рынка частных охранных услуг недобросовестных игроков дискредитирующих охранную отрасль.

Применение национального стандарта «Оценка опыта и деловой репутации охранных организаций» позволяет произвести объективную оценку охранной организации по категории «качество предоставляемых услуг». Оценка производится выездной комиссией в соответствии с установленной методикой. По итогам проверки определяется оценка предприятия по 100 бальной шкале.

В состав комиссии, проводящей оценку опыта и деловой репутации охранной организации, входят не менее трех экспертов: эксперт в области оценки опыта и деловой репутации, эксперт в области частной охранной деятельности и финансовый аудитор, имеющий аттестат о допуске к проведению работ по финансовому анализу в системе добровольной сертификации.

При проведении оценки на соответствие указанному стандарту, эксперты по оценке опыта и деловой репутации, руководствуясь соответствующей методикой, проводят анализ документов, представленных заявителем.

Эксперт в области частной охранной деятельности при осуществлении выездной проверки проводит анализ управления охранной организацией, рассчитывает опыт кадрового состава организации, проверяет соответствие лицензионным требованиям.

При выездной проверке охранной организации профильный эксперт в том числе проводит проверку соответствия фактического наличия служебного оружия, специальных средств, средств связи, автотранспорта и иных материально-технических ресурсов, данным, указанным в документах заявителя.

Первыми, для оценки на соответствие стандарту представили свои организации такие крупнейшие игроки охранного рынка как Охранная группа «Дубровник» (И.В. Сальник), Объединение «Глобал-безопасность» (М.И. Королев) и СРО «Школа без опасности» (С.В. Саминский).

В результате представленные организации получили первые сертификаты, которые мы публикуем ниже.

ФКЦ РОС предполагает проводить работу по максимальному «внедрению» стандарта в торги, проводимые как государственными организациями, так и крупными частными компаниями.

Ознакомиться с содержанием стандарта можно здесь.

Вопросы по стандарту, порядку сертификации, а также заявки на проведение оценки можно направлять по эл. почте: office@sds-etalon.ru.

Источник: ГардИнфо