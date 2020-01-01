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Частная охрана на Дону


Частная охрана на Дону
    18 Декабря 2017
Профстандарт для охраны объектов образования должен стать обязательным

В Москве состоялась общероссийская научно-практическая конференция «Комплексная безопасность образовательных организаций: теория и практика». Одной из основных тем обсуждения стала работа частных охранных предприятий.

 

Мероприятие было организовано Министерством образования и науки Российской Федерации, а его партнерами стали Научно-исследовательский центр «Безопасность», Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «Координационный центр руководителей охранных структур», СРО Ассоциация «Школа без опасности» и другие структуры.

 

Подробности о конференции читайте на сайте "Школы без опасности"

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