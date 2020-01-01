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Частная охрана на Дону
    18 Декабря 2017
Росгвардия забрала у МВД лицензирование и контроль частных детективов

С 01.01.2018 Росгвардия будет ведать не только частной охранной деятельностью, но и детективной. От МВД к ней переходят контроль и лицензирование частной детективной деятельности. Соответствующие изменения в законодательство внесены законом от 05.12.2017 № 391-ФЗ.

 

Лицензии и удостоверения частные детективы будут получать в территориальных органах Росгвардии. Законом уточняется, что удостоверения, полученные частными детективами до 01.01.2018 в органах МВД, менять не надо. Они будут действительны до окончания срока, на который выданы.

 

Обязанность по приему и хранению найденного, добровольно сданного и изъятого оружия — газового, холодного, огнестрельного и прочего, а также боеприпасов и патронов, взрывных устройств и взрывчатки остается за органами внутренних дел (пункт 22 части 1 статьи 12 закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ).

 

Законом 391-ФЗ урегулированы также вопросы обращения антикварного оружия, его реплик и копий, а также холодного, имеющего культурную ценность. В частности, в соответствии с новыми положениями такое оружие:

  • можно приобрести при наличии лицензии на коллекционирование;

     

  • не надо регистрировать в территориальных органах Росгвардии;

     

  • запрещается использовать в целях поражения живой или иной цели, произведения выстрела и прочих целях, не связанных с хранением, коллекционированием и экспонированием;

     

  • могут приобретать без лицензии государственные и муниципальные музеи оружия, имеющего культурную ценность, в целях экспонирования и коллекционирования.

 

Закон 391-ФЗ вступает в силу 01.01.2018 за исключением отдельных положений.

 

Источник: портал "Народный СоветникЪ"

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