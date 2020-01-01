В эфире информационной программы телеканала «ДОН 24» специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области рассказали жителям региона о результатах проведенной профилактической акции по добровольной сдаче оружия населением.

Начальник отделения по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области майор Алексей Некрутенко ответил на вопросы сотрудников телеканала. В эфире программы офицер Росгвардии рассказал журналистам о том, что ежегодная акция «Прощай, оружие!», включенная в государственную программу Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и проводимая совместно с региональным МВД, завершена. За время ее проведения фонд материальных средств для выплаты вознаграждения участникам акции израсходован полностью, так как желающих сдавать незаконно хранящееся у них оружие было много.

Дополнительным стимулом для местных жителей послужило гарантированное освобождение от уголовной и административной ответственности. Принятый от жителей региона арсенал будет утилизирован в соответствии с действующим законодательством.

Источник: сайт Национальной Гвардии РФ