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Частная охрана на Дону
    29 Декабря 2017
Росгвардия инструктирует представителей ЧОО

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области организовано ежедневное проведение инструктажей нарядов групп быстрого реагирования частных охранных предприятий во всех муниципальных образованиях региона, в ходе которых частным охранникам детально разъясняется порядок их действий при возникновении нештатных ситуаций.

 

Для эффективного обеспечения общественной безопасности маршруты задействованных групп быстрого реагирования ЧОО скорректированы с учетом максимальной приближенности к местам проведения массовых праздничных мероприятий.

 

Также сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости соблюдения установленных правил его хранения, ношения и использования в период новогодних праздников. Так, оружие необходимо хранить по месту жительства в сейфах либо специальных металлических шкафах, исключив доступ к нему посторонних лиц. Категорически запрещается использование оружия в пределах населенных пунктов, ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также передача его посторонним лицам. Запрещено даже временное хранение оружия в гаражах, автомобилях и в местах временного пребывания в отсутствие его владельцев.

 

Нарушители вышеуказанных правил будут привлечены к административной ответственности с изъятием оружия и аннулированием выданных на него лицензий и разрешений.

 

Источник: Сайт Национальной Гвардии РФ

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